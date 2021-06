Black Panther: Wakanda Forever, le riprese al via ad Atlanta: "Renderemo Chadwick orgoglioso" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prendono il via ad Atlanta le riprese di Black Panther: Wakanda Forever, atteso sequel Marvel che onorerà il protagonista Chadwick Boseman, scomparso un anno fa. Marvel fa ritorno a Wakanda. La produzione di Black Panther: Wakanda Forever ha preso il via ad Atlanta, presso i Pinewood Studios, come anticipa a Variety il capo dei Marvel Studios Kevin Feige. Il regista Ryan Coogler torna alla regia del sequel da lui scritto che vede la riconferma del cast originale a eccezione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Prendono il via adledi, atteso sequel Marvel che onorerà il protagonistaBoseman, scomparso un anno fa. Marvel fa ritorno a. La produzione diha preso il via ad, presso i Pinewood Studios, come anticipa a Variety il capo dei Marvel Studios Kevin Feige. Il regista Ryan Coogler torna alla regia del sequel da lui scritto che vede la riconferma del cast originale a eccezione ...

