Bimbi legati alle sedie in un asilo di Lettere | le maestre patteggiano 1 anno e 8 mesi

(Di mercoledì 30 giugno 2021)in undi. Bambinicol nastro adesivoper farli “calmare”: è successo in undi, nel Napoletano. Le, dopo due anni di indagini, hscelto il patteggiamento e la condanna ad une ottoa testa. Tutto è nato dopo che alcune madri, insospettitesi dai comportamenti strani dei figli, avevano presentato una denuncia. Bambini...

Advertising

TeleCapriNews : Castellammare di Stabia (Na): bimbi “cattivi” legati alla sedia in un asilo. Così due maestre punivano i piccoli ch… - filo_78 : RT @laltrodiego: Bimbi all'asilo legati col nastro adesivo alle sedie e rivolti verso il muro perchè 'troppo vivaci'. Le maestre patteggian… - MarinoBruschini : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Bimbi «cattivi» all’asilo legati a sedie, indagate due maestre - corrmezzogiorno : #Napoli Bimbi «cattivi» all’asilo legati a sedie, indagate due maestre - Daniela192601 : RT @laltrodiego: Bimbi all'asilo legati col nastro adesivo alle sedie e rivolti verso il muro perchè 'troppo vivaci'. Le maestre patteggian… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi legati

Nostrofiglio

'Bisogna fare i bravi altrimenti le maestre ti fanno sedere sulla 'sedia camomilla' e ci resti fino a quando non ti calmi'. 'La sedia camomilla' - secondo la ricostruzione degli inquirenti della ...Asilo degli orrori a Lettere: bambiniad un sedia Secondo la ricostruzione fornita dalla ... infatti, avrebbero colto tali segnali di instabilità raccogliendo, poi, le testimonianze dei...La dichiarazione del segretario della Lega. "In linea su quanto chiesto dal Papa chiediamo di punire chi subisce discriminazioni senza introdurre reati di opinione e senza portare a scuola a bimbi di ...Barberino Tavarnelle (Firenze), 30 giugno 2021 - Con quella voglia pulsante di tornare unita e vicina, di recuperare i ritmi della normalità, prende finalmente il respiro e rinasce in uno spirito di r ...