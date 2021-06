Aveva 2 mln euro in frigo, chiede sostegno al reddito (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aveva 2 milioni di euro in contanti in frigo, che nel frattempo gli sono stati confiscati, e ora chiede il sostegno al reddito della Regione Fvg, dimenticando però di citare la proprietà di numerosi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021)2 milioni diin contanti in, che nel frattempo gli sono stati confiscati, e orailaldella Regione Fvg, dimenticando però di citare la proprietà di numerosi ...

