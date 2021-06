Attenti al messaggio su Whatsapp per scaricare il Green Pass: è una truffa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Green Pass su Whatsapp è una truffa e lo conferma la Polizia Postale. Le uniche modalità sicure per scaricare la certificazione verde sono ben definite all’interno del sito ufficiale del Governo e noi avevamo navigato un po’ al suo interno per aiutarne l’utilizzo. LEGGI ANCHE > Siamo ormai così fuori da condividere il QR Code del Green Pass sui social Il messaggio su Whatsapp è una truffa Da qualche giorno gli utenti di Whatsapp si sono trovati dinanzi ad un messaggio con su scritto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilsuè unae lo conferma la Polizia Postale. Le uniche modalità sicure perla certificazione verde sono ben definite all’interno del sito ufficiale del Governo e noi avevamo navigato un po’ al suo interno per aiutarne l’utilizzo. LEGGI ANCHE > Siamo ormai così fuori da condividere il QR Code delsui social Ilsuè unaDa qualche giorno gli utenti disi sono trovati dinanzi ad uncon su scritto ...

