"A letto con lui…". Super Lorella Cuccarini e il marito: "Quante volte a settimana? È una cura"

Un lungo e vincente matrimonio, la bellezza di ben quattro brillanti e splendidi figli, il tutto scrivendo in parallelo una longeva e vincente carriera in televisione: lei di fronte ai riflettori, lui dietro nei panni di produttore. Ma qual è il segreto che si cela dietro la relazione tra Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi? Stiamo parlando di una delle coppie più amate ed invidiate dello spettacolo. Va bene il forte sentimento, le passioni in comune e l'amore per la famiglia. Eppure dev'esserci per forza qualcosa a mantenere tanto saldo il legame tra Lorella Cuccarini e il ...

