(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, a2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'1,3% su base annua (come nel mese precedente).L'continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia della componente regolamentata (da +16,8% a +16,9%) sia di quella non regolamentata (da +12,6% a +12,8%). Sono poi da segnalare da un lato la ripresa della crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura ...

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a giugno inflazione all’ 1,3% (come mese precedente) #istat… - DirettaSicilia : A giugno inflazione stabile all’1,3%, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, a giugno 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A giugno inflazione stabile all’1,3% - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro A giugno inflazione stabile all’1,3% - -

Ultime Notizie dalla rete : giugno inflazione

...8%), Francoforte ( - 0,9%), Milano ( - 0,8%) e Madrid ( - 1%), nonostante il calo dell'... 302021Quindi, dopo il 31 marzo eccoci giunti al 30e agli odierni 8,55 euro di imposta per le ... Ma il nemico numero uno della liquidità in questa estate 2021 è sicuramente l'. A maggio essa ...“A giugno, l’inflazione è sostenuta ancora prevalentemente dai prezzi dei Beni energetici, regolamentati e non. Alcuni segnali di lieve ripresa si manifestano però anche in altri comparti merceologici ...A Milano super Unipol, soffrono Enel e Stellantis (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giugno - Le Borse europee sono in netta ... le vendite sui ciclici dopo i dati sull'inflazione sotto ...