World League, il Settebello stende il Giappone e vola in semifinale (Di martedì 29 giugno 2021) Contro il Giappone, ormai, non sono più allenamenti blandi, ma validi test. Nei quarti di World League, a Tbilisi, il Settebello deve accettare la sfida di una pallanuoto dispendiosa, dinamica e ...

