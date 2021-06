Windows 11: Microsoft sta lavorando per abbassare i requisiti di sistema – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Adesso che ha svelato ufficialmente Windows 11, Microsoft sta perfezionando in suo nuovo sistema operativo, per esempio abbassando i requisiti di sistema.. Adesso che ha svelato ufficialmente Windows 11, la nuova versione del suo sistema operativo, Microsoft sta lavorando per arrivare al lancio nel migliore dei modi possibile. Per esempio abbassando i requisiti di sistema, per il momento piuttosto alti, soprattutto per quanto riguarda le CPU. Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo detto che secondo le ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Adesso che ha svelato ufficialmente11,sta perfezionando in suo nuovooperativo, per esempio abbassando idi.. Adesso che ha svelato ufficialmente11, la nuova versione del suooperativo,staper arrivare al lancio nel migliore dei modi possibile. Per esempio abbassando idi, per il momento piuttosto alti, soprattutto per quanto riguarda le CPU. Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo detto che secondo le ...

