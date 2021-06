Wimbledon, i risultati del primo turno: fuori Sinner e Tsitsipas, Djokovic avanti in 4 set (Di martedì 29 giugno 2021) Foto di Caroline Blumberg / Ansa Archiviato il lunedì di Wimbledon: Tsitsipas fuori al primo turno, Djokovic avanza in 4 set. Giornata complicata per gli italiani con 3 eliminazioni primo giorno di Wimbledon, attesa bagnata dalla pioggia che non abbandona Londra neanche in piena estate. Si parte con qualche ora di ritardo, ma ne vale la pena per vedere subito il successo di Djokovic che lascia un set contro Draper ma si impone in rimonta 4-6 / 6-1 / 6-2 / 6-2. Va peggio a Tsitsipas, prima grande delusione del ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Foto di Caroline Blumberg / Ansa Archiviato il lunedì dialavanza in 4 set. Giornata complicata per gli italiani con 3 eliminazionigiorno di, attesa bagnata dalla pioggia che non abbandona Londra neanche in piena estate. Si parte con qualche ora di ritardo, ma ne vale la pena per vedere subito il successo diche lascia un set contro Draper ma si impone in rimonta 4-6 / 6-1 / 6-2 / 6-2. Va peggio a, prima grande delusione del ...

