Volo libero in parapendio e deltaplano dal Monte Bianco al Friuli (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo due giornate di allenamento, è decollato il campionato italiano di Volo in deltaplano, Trofeo Guarnieri 2021. Terminerà il 3 luglio con le premiazioni. Il sito di Volo è quello del Monte Avena con centro operativo presso la sede del Para&Delta Club Feltre, organizzatore dell’evento, in località Boscherai nel comune di Pedavena (Belluno). I percorsi di gara spazieranno dalla vallata del Piave, alla conca dell’Alpago, dalla Valsugana fino a Levico e, se le condizioni meteo lo permetteranno, fino all’impegnativa zona pedemontana tra Bassano del Grappa e Vittorio Veneto. Dal 6 al 17 luglio 2021 adrenalina alle ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo due giornate di allenamento, è decollato il campionato italiano diin, Trofeo Guarnieri 2021. Terminerà il 3 luglio con le premiazioni. Il sito diè quello delAvena con centro operativo presso la sede del Para&Delta Club Feltre, organizzatore dell’evento, in località Boscherai nel comune di Pedavena (Belluno). I percorsi di gara spazieranno dalla vallata del Piave, alla conca dell’Alpago, dalla Valsugana fino a Levico e, se le condizioni meteo lo permetteranno, fino all’impegnativa zona pedemontana tra Bassano del Grappa e Vittorio Veneto. Dal 6 al 17 luglio 2021 adrenalina alle ...

