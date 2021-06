Vittorio Sgarbi | “Un prete tentò di baciarmi a 14 anni | mai denunciato Mi ha fatto tenerezza”

(Di martedì 29 giugno 2021) Ospite di Klaus Davi su YouTube nella puntata del web-talk del 25 giugno KlausCondicio,ha parlato di un episodio personale molto delicato, ovvero di quando all’età di 14subì molestie da parte di un. “Lo hai perdonato?”, gli ha chiesto Klaus. “Non ho mai vissuto il tentativo di seduzione del sacerdote come uno stupro, mi ha, pena“, ha detto il critico d’arte e Sindaco di Sutri. “Certo, in certi casi si può parlare di atti di violenza, ma in altri casi sono atti diche vanno compresi. Lui è morto da molti ...

... presidente Rotary Club Bormio Contea; per i 100 anni di Leonardo Sciascia, le letture di Sabrina Colle dal titolo "A futura memoria, se la memoria ha un futuro", illustrate da Vittorio Sgarbi e ...Lo ha dichiarato Vittorio Sgarbi ospite a Quarta Repubblica , programma d'approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4.