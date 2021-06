Tour de France 2021 | scoppia la protesta | corridori fermi per un minuto

(Di martedì 29 giugno 2021)simbolica deiimpegnati alde, al via della quarta tappa. Come ventilato nelle scorse ore, i ciclisti si sono fermati per unappena arrivati al km 0. Inizialmente il gruppo stava continuando la propria corsa, ma André Greipel ha preso in mano la situazione, facendo sì che il gesto dicontro le numerose cadute di questo avvio disi attuasse. Il tedesco della Israel Start-Up Nation, poche ore prima del via, aveva dichiarato che quanto visto nelle prime tre tappa è stato “una vergogna” e che potrebbe essere opportuno ...

La prima tappa delde2021 è già entrata nella storia. E non per la maglia gialla conquistata dal francese Julian Alaphilippe , ma per la caduta che ha coinvolto gran parte dei partecipanti a circa 43 km dal ...Incerottato dalla testa ai piedi ma col sorriso stampato in viso e pronto a lottare. Primoz Roglic non si arrende e sarà al via della quarta tappa delde2021 nonostante la dolorosa caduta di lunedì che ha provocato diverse ferite e lo ha costretto a perdere più di un minuto da alcuni avversari. Nonostante ciò, una volta escluse fratture,...Polemiche in vista? Probabilmente sì. La quarta tappa del Tour de France 2021, che ha preso il via quest'oggi da Redon e si concluderà dopo 150,4 chilometri senza alcun tipo di difficoltà altimetrica ...La tappa di ieri del Tour de France 2021 ha fatto allarmare ancora una volta spettatori, appassionati e ciclisti. Nella terza frazione della Grande Boucle si sono verificate nuove spaventose cadute, c ...