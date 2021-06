Tomaso Montanari rettore dell’Università per Stranieri di Siena: eletto con l’87% delle preferenze (Di martedì 29 giugno 2021) È stato eletto a larghissima maggioranza, circa l’87% delle preferenze, nel corso delle prime elezioni online dell’Università per Stranieri di Siena. E, unico candidato in corsa, ne è diventato rettore. Alla giuda dell’Ateneo a partire dal 9 ottobre e per sei anni, fino al 2027, ci sarà Tomaso Montanari. Nato a Firenze il 15 ottobre 1971 ed editorialista del Fatto Quotidiano, Montanari è professore ordinario di storia dell’arte moderna all’Università per Stranieri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) È statoa larghissima maggioranza, circa, nel corsoprime elezioni onlineperdi. E, unico candidato in corsa, ne è diventato. Alla giuda dell’Ateneo a partire dal 9 ottobre e per sei anni, fino al 2027, ci sarà. Nato a Firenze il 15 ottobre 1971 ed editorialista del Fatto Quotidiano,è professore ordinario di storia dell’arte moderna all’Università perdi ...

Advertising

sillacellino : Leggo oggi che Tomaso Montanari è stato eletto rettore dell'Università per stranieri di Siena. Congratulazioni. E n… - crociangelini : RT @Cataldi_Rettore: Grande soddisfazione, per la qualità del rettore eletto e per il grandissimo numero di voti ricevuti. Auguri di buon l… - Dionigi64 : RT @Cataldi_Rettore: Grande soddisfazione, per la qualità del rettore eletto e per il grandissimo numero di voti ricevuti. Auguri di buon l… - ergio78 : RT @ConteZero76: Tomaso Montanari, ennesimo esempio dei danni fatti dalle fesserie 'woke' infilate a forza... Poi dice perché la gente man… - Cataldi_Rettore : Grande soddisfazione, per la qualità del rettore eletto e per il grandissimo numero di voti ricevuti. Auguri di buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Montanari Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 giugno 2021 CONTRORADIO INFONEWS - Tomaso Montanari è il nuovo rettore dell'Università per stranieri di Siena. Montanari, docente di Storia dell'arte moderna era l'unico candidato in corsa, ed è stato votato a ...

Università per Stranieri, Tomaso Montanari è il nuovo Rettore Si sono concluse le operazioni di spoglio delle prime elezioni online dell'Università per Stranieri di Siena e il prof. Tomaso Montanari è stato eletto Rettore al primo turno. Marina Benedetti, Decana dei Professori di I fascia e Presidente del Seggio elettorale, ha dichiarato: "Tomaso Montanari, docente di Storia dell'...

Tommaso Montanari è il nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Siena La Repubblica Firenze.it TOMASO MONTANARI ELETTO RETTORE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA Si sono concluse le operazioni di spoglio delle prime elezioni online dell’Università per Stranieri di Siena e il prof. Tomaso Montanari è stato eletto Rettore al primo turno. Marina Benedetti, Decana ...

"Arte è liberazione" Andrea Bigalli nella libreria "Qb" Proseguono in piazza della Palma le presentazioni di libri a cura di QB Viaggi di carta. Oggi alle 18.30 si parla di "Arte è liberazione", finalista al premio Bancarella 2021 di Andrea Bigalli e Tomas ...

CONTRORADIO INFONEWS -è il nuovo rettore dell'Università per stranieri di Siena., docente di Storia dell'arte moderna era l'unico candidato in corsa, ed è stato votato a ...Si sono concluse le operazioni di spoglio delle prime elezioni online dell'Università per Stranieri di Siena e il prof.è stato eletto Rettore al primo turno. Marina Benedetti, Decana dei Professori di I fascia e Presidente del Seggio elettorale, ha dichiarato: ", docente di Storia dell'...Si sono concluse le operazioni di spoglio delle prime elezioni online dell’Università per Stranieri di Siena e il prof. Tomaso Montanari è stato eletto Rettore al primo turno. Marina Benedetti, Decana ...Proseguono in piazza della Palma le presentazioni di libri a cura di QB Viaggi di carta. Oggi alle 18.30 si parla di "Arte è liberazione", finalista al premio Bancarella 2021 di Andrea Bigalli e Tomas ...