Tassa sui rifiuti a Genova | “sconto Covid” a bar e ristoranti Arrivano rincari per i supermercati

(Di martedì 29 giugno 2021) Per le 45mila utenze non domestiche il Comune ha applicato agevolazioni a chi ha patito di più la crisi per la pandemia. Bollette meno salate anche per alberghi, discoteche e impianti sportivi. Pagheranno di più uffici, farmacie e ipermercati

Durante il Consiglio comunale di ieri è stata votata all'unanimità la modifica del regolamento per l'applicazione dellaRifiuti (TARI) e la riduzione delle tariffe TARI 2021 alle categorie economiche interessate dalle chiusure/restrizioni in seguito all'emergenza da Covid 19. Spiega l'assessore al bilancio ..."La Giunta Capitolina ha approvato il Piano economico - finanziario 2021 per la determinazione dellaRifiuti (Ta. Ri.), che ora è alla valutazione dell'Assemblea Capitolina. Anche per effetto delle riduzioni applicate, il prelievo complessivo a carico dell'utenza sarà pari a 749,6 milioni ...Il Codacons rende noto in un comunicato-stampa che: "Dopo l’Enac, anche l’Antitrust sarebbe in procinto di aprire una istruttoria sulla 'tassa sul sedile' denunciata dal Codacons lo scorso ...L'entusiasmo, va detto, è tanto. Persino troppo. Perché per la prima volta a plaudire alla nascita di una nuova tassa non c’è solo chi quella tassa l’ha ...