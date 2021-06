Spotify e le playlist estate 2021

Advertising

MaryNapoli10 : RT @giuristapazza: Mentre aspettate il videoclip streammate Baci #laprimaestatevideoclip - Annalis75327421 : RT @MusicTvOfficial: Su @Spotify sono disponibili le nuove playlist che includono tutte le hit dell’estate 2021, da ascoltare a ripetizione… - bianxaneve : è per la scienza: quante playlist fatte da voi avete su spotify? - iconicmanu : RT @iconicmanu: vi prego tenetemi compagnia prima di uscire commentate e vi assegno una mi playlist di spotify - Rosaededdy4 : RT @giuristapazza: Mentre aspettate il videoclip streammate Baci #laprimaestatevideoclip -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify playlist

Oggi, lunedì 28 giugno, condividiamo il loro primo ep, One More Final, di cui fa parte 'Track 3', il brano che è stato selezionato e incluso nella prestigiosaHyperpop di, quella ...E' già nelle principalie in rotazione radiofonica in tutto il mondo, aggiungendo così un ...'Kiss Me More' uscito due mesi fa featuring SZA e attualmente nella classifica Global di, ...È iniziata l’estate e Spotify ci regala le nuove playlist dell’estate 2021. Ogni anno con l’inizio dell’estate arrivano i “tormentoni” e ora sono tutti raccolti in playlist da ascoltare a ripetizione ...28 giu 2021 - Il DSP svedese racconta ai media la relazione tra tecnologia e fattore umano. Un riepilogo e qualche riflessione ...