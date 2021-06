Napoli | Galeone | ' Spalletti farà bene e legherà con l' ambiente'

(Di martedì 29 giugno 2021)- Giovanni, ex tecnico del, è intervenuto a Radio Kiss Kiss . L'allenatore ha voluto dire la sua in merito alla nazionale, ad Allegri (soffermandosi anche sul suo mancato ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Galeone

- Giovanni, ex tecnico del, è intervenuto a Radio Kiss Kiss . L'allenatore ha voluto dire la sua in merito alla nazionale, ad Allegri (soffermandosi anche sul suo mancato ...... 'Riapre Edenlandia, il parco divertimenti più antico d'Italia, situato nel cuore di. Alle ... Numerose le giostre a disposizione, tra cui il Trenino Edenlandia, la Ruota Panoramica, il- ...L'ex tecnico: "Allegri non è venuto a Napoli causa il carattere troppo cupo di De Laurentiis. Locatelli mi piace: lo vedo bene alla Juve" ...Galeone: "Ad Allegri piace molto Insigne, chissà. Max ora si trova a Capri; vi dico la mia su Spalletti..." queste le parole a Radio KKN.