Lorella Cuccarini senza freni: "Ecco la mia cura, io e mio marito lo facciamo…" (Di martedì 29 giugno 2021) Lorella Cuccarini senza freni si lascia andare a piccanti rivelazioni: l'ex giudice di Amici svela qual'è il segreto e la cura del suo matrimonio Non si è di certo nascosta dietro un dito, Lorella Cuccarini che senza giri di parole, ha svelato alcuni dettagli intimi sul suo privato. La ballerina è sposata con Silvio Testi, da circa 20 anni e pare che il segreto del loro successo amoroso riguarda soprattutto la sfera intima. Vediamo insieme cosa ha raccontato. Lorella Cuccarini e il segreto intimo ...

