Le più utili funzioni interne nascoste di Android

Leggi su navigaweb

(Di martedì 29 giugno 2021) Anche seè il sistema operativo più diffuso sugli smartphone per molti rimane ancora tutto da scoprire, perché il sistema è davvero pieno di funzionalitàche se non si conoscono è anche difficile trovare per caso, considerando anche quante personalizzazioni vengono spostate dai vari produttori che adottanocome sistema operativo. In questo articolo generico per tutti i telefoni (Samsung Galaxy, gli Huawei, Xiaomi, Oppo e altri) vi mostreremo alcune delle più importanti edi, in modo da ...