Advertising

HDblog : RT @HDblog: Fortnite, arriva il Dio dell'Inganno: ecco Loki - infoitscienza : Fortnite Crew: trailer di Loki con data di uscita, ecco il nuovo personaggio giocabile - Jhon43357709 : RT @fortnite_leakk: Loki Loki, il Dio dell'Inganno, si intrufola nel Pacchetto Crew di luglio - Presto disponibile! Entra subito nella Crew… - Tech_Gaming_it : Fortnite Crew: Le ricompense di Luglio 2021 - infoitscienza : Loki – Fortnite Crew PackVideogiochi per PC e console | -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite Crew

Gli abbonati alladipotranno ottenerlo lungo tutta la durata del mese e, a rigor di logica, sbarcherà nel gioco il prossimo mercoledì 30 giugno, alle ore 2 nostrane. L'abbonamento alla ...E dopo aver attinto al serbatoio DC Comics, a luglio sarà invece il turno di pescare dal mazza Marvel: da giovedì 1 luglio alle ore 2 italiane, infatti, i membri delladipotranno ...In questa nostra breve guida, vi spiegheremo come ottenere la nuova skin di Loki, il Dio dell'Inganno, che arriverà a luglio in Fortnite.In anticipo di qualche giorno è stata svelata la Skin del Fortnite Crew di Luglio 2021, altri non è che Loki. Gli abbonati potranno riscattare dal 1° ...