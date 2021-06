Brave and Beautiful, trama puntate dal 12 al 16 luglio 2021: Cesur bacia Suhan! (Di martedì 29 giugno 2021) Brave and Beautiful, trama puntate dal 12 al 16 luglio 2021: Cesur continua a portare avanti il suo piano ed è costretto a baciare Suhan per giustificare il suo improvviso arrivo in casa Korludag. Ma i suoi sentimenti sono reali… Brave and Beautiful è la nuova soap opera turca che si sostituisce a Mr Wrong – Lezioni D’Amore tutti i pomeriggi. L’incontro tra Cesur e Suhan è stato piuttosto burrascoso, ma già nella settimana dal 12 al 16 luglio 2021 i due si avvicineranno ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 29 giugno 2021)anddal 12 al 16continua a portare avanti il suo piano ed è costretto are Suhan per giustificare il suo improvviso arrivo in casa Korludag. Ma i suoi sentimenti sono reali…andè la nuova soap opera turca che si sostituisce a Mr Wrong – Lezioni D’Amore tutti i pomeriggi. L’incontro trae Suhan è stato piuttosto burrascoso, ma già nella settimana dal 12 al 16i due si avvicineranno ...

