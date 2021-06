Amici 20: la reunion tra Alessandro, Rosa e Martina (Di martedì 29 giugno 2021) Rosa Di Grazia e Martina Miliddi si sono conosciute nel corso dell'esperienza ad Amici 20. Le due ragazze, entrambe ballerine, sono entrate nella scuola di canto e ballo più famosa d'Italia grazie all'appoggio di Lorella Cuccarini che infatti le ha scelte e le ha seguite come professoressa. Insieme a loro due, la Cuccarini ha guidato anche Alessandro Cavallo, altro bravissimo ballerino di origini pugliesi. I tre ballerini hanno instaurato davvero un gran bel rapporto all'interno di Amici di Maria De Filippi, però purtroppo non hanno avuto modo di passare del tempo insieme una volta terminata ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 29 giugno 2021)Di Grazia eMiliddi si sono conosciute nel corso dell'esperienza ad20. Le due ragazze, entrambe ballerine, sono entrate nella scuola di canto e ballo più famosa d'Italia grazie all'appoggio di Lorella Cuccarini che infatti le ha scelte e le ha seguite come professoressa. Insieme a loro due, la Cuccarini ha guidato ancheCavallo, altro bravissimo ballerino di origini pugliesi. I tre ballerini hanno instaurato davvero un gran bel rapporto all'interno didi Maria De Filippi, però purtroppo non hanno avuto modo di passare del tempo insieme una volta terminata ...

