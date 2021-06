Acqua Vitasnella e la tutela delle libertà e dei diritti LGBTQIA+

(Di martedì 29 giugno 2021) Per il settimo anno consecutivo Acqua Vitasnella scende in campo a difesa dei diritti e le libertà della comunità LGBTQIA+. In qualità di acqua ufficiale del Milano Pride, oltre a quelli di Roma e Napoli, il marchio del gruppo Ferrarelle SpA ha riconfermato il proprio supporto e impegno nella tutela delle libertà universali. Un impegno che nasce da una vocazione e una responsabilità sociale d’impresa a 360°, che si traduce nella creazione di un luogo di lavoro inclusivo e sicuro per le circa 500 persone dell’azienda.

