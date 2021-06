(Di martedì 29 giugno 2021) Situazione complicata in un istituto comprensivo di Costigliole, in provincia di Cuneo, dove 25di origine cinese, frequentanti laprimaria e quella media, sono statiundi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : 25 alunni cinesi respinti dopo un anno di educazione parentale. Bufera su una scuola piemontese - courbevoie1894 : @MinaA8I96793095 @fratotolo2 @lucatelese Tutta questa storia è iniziata così: il presidente Matt che correva nelle… - Giacinto_Bruno : Il caso degli alunni cinesi “spariti”, Costigliole vuole sapere la verità - StampaCuneo : Il caso degli alunni cinesi “spariti”, Costigliole vuole sapere la verità - infoitinterno : Bufera sulla scuola che ha bocciato 25 alunni cinesi: “I docenti dovevano parlare” -

Ultime Notizie dalla rete : alunni cinesi

Orizzonte Scuola

...sulla Gran Bretagna (i contagi nelle scuole aumentati del 70% in una sola settimana e 16mila... Vaccini russi eTutti i Paesi dell'Unione europea consentono l'ingresso sul proprio ...Oltre 16milanon sono andati a scuola dopo i sospetti di covid nella terza settimana di ...che le analisi preliminari di oltre 100 pazienti nella città di Guangdong mostrano che i vaccini...Difficile poi avere dati sull’educazione parentale in provincia, che le scuole non sono tenute a comunicare né ai Comuni né all’ufficio scolastico provinciale. Ma a settembre le richieste di «educazio ...I prof non vogliono parlare, dicono soltanto che il collegio docenti dell’istituto comprensivo Venasca-Costigliole per mesi ha chiesto chiarezza, ma lo dimostrerebbero esclusivamente i verbali interni ...