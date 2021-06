Vincenzo De Luca: "Lo stop alle mascherine è da imbecilli. A Napoli la metà già non la metteva" (Di lunedì 28 giugno 2021) “Questa cosa delle mascherine è diventata come una battaglia di civiltà. ‘Abbiamo tolto le mascherine’, imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione di un nuovo reparto di terapia intensiva del policlinico Vanvitelli. “Abbiamo già cominciato a vedere quello che succede - aggiunge De Luca -, qui a Napoli per la verità la metà già non la metteva la mascherina, mancava solo che rendessimo non obbligatorio l’uso”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) “Questa cosa delleè diventata come una battaglia di civiltà. ‘Abbiamo tolto le’, imbecille, hai tolto un elemento di protezione per te, per i tuoi figli e per i tuoi familiari”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania,Dea margine dell’inaugurazione di un nuovo reparto di terapia intensiva del policlinico Vanvitelli. “Abbiamo già cominciato a vedere quello che succede - aggiunge De-, qui aper la verità lagià non lala mascherina, mancava solo che rendessimo non obbligatorio l’uso”.

