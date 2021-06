VIDEO / Pippo Inzaghi scatenato, lo scherzo ai danni di un amico è tutto da ridere (Di lunedì 28 giugno 2021) Relax e risate per il tecnico del Brescia, che ha deciso di fare uno scherzo ad un suo amico in spiaggia. La compagna Angela Robusti ha filmato tutto... Leggi su golssip (Di lunedì 28 giugno 2021) Relax e risate per il tecnico del Brescia, che ha deciso di fare unoad un suoin spiaggia. La compagna Angela Robusti ha filmato...

Advertising

sonicast93 : Pippo che scompare per ore e poi riappare con un video dove non riesco a vedere bene tutta la bellezza di Tommino.… - Fiorero93921818 : RT @janealmare: Smettetela di fare illazioni su tz che fa ballare ts in ogni story Lui è affascinato dal mondo della danza, guarda Pippo co… - galli_pippo : RT @amici_da: CAMILLA aspetta ancora la sua occasione per lasciare la vita di strada..è una gatta dolcissima pronta a farvi compagnia e tan… - angelicapenny : RT @noemipataaa: La mia migliore amica che non è pazza come me con Pippo, sta guardando le sue storie e continua a fare commenti mielosi su… - federico20056 : RT @janealmare: Smettetela di fare illazioni su tz che fa ballare ts in ogni story Lui è affascinato dal mondo della danza, guarda Pippo co… -