Tutti i dubbi della FIGC sul trust per la Salernitana (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di valutazioni in FIGC per quanto riguarda il trust della Salernitana, diventato realtà a un passo dalla scadenza dei termini, fissata per lo scorso 25 giugno. In particolare, la Federcalcio sta cercando di capire se il trustee – colui che amministra il patrimonio del club – sia veramente indipendente da Lotito e Mezzaroma. Gli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di valutazioni inper quanto riguarda il, diventato realtà a un passo dalla scadenza dei termini, fissata per lo scorso 25 giugno. In particolare, la Federcalcio sta cercando di capire se ilee – colui che amministra il patrimonio del club – sia veramente indipendente da Lotito e Mezzaroma. Gli L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Tutti i dubbi della FIGC sul trust per la Salernitana: Tempo di valutazioni in FIGC per quanto… - CalcioFinanza : Dalla struttura alle tempistiche, tutti i dubbi della #FIGC sul trust per la #Salernitana - SimoneBellandi1 : @lasorelladiKarl @chedisagio @TizianaFerrario non ho la perspicacia acuta tutta femminea di Madame faccio solo due… - Sicksadworld420 : @ccantdragmedown @qvicksylvie Chi vive il proprio orientamento in maniera libera e fluida è bisessuale/pansessuale,… - giap87625642 : RT @ClemensDaniela: Belgio e Portogallo tutti in ginocchio, grandi, non avevo dubbi #BelgioPortogallo #BlackLivesMatter -