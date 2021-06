Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani | vacanza d’amore in Puglia Un passante li insulta | ecco la loro reazione

(Di lunedì 28 giugno 2021)stanno passando una(molto bella si può dire “sbirciando” le stories su Instagram) in. Neanche un commento omofobo riesce a togliereil sorriso e la voglia di stare insieme, anche se giustamentelo fa notare, sempre nelle stories. La coppia ha partecipato a Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mentre il ballerino che è stato in gara ad Amici di Maria De Filippi si muoveva davanti alla telecamera ripreso da, ...

Advertising

Parpiglia : Grazie @tommaso_zorzi mi manchi anche tu ???? #tzvip - Donatella1179 : @Potito44507862 @tommaso_zorzi Lo credo anch'io.... - RaffaellaSarde3 : RT @Aka7News: Storia instagram di Tommaso Zorzi #aka7even #akaxbattiti - jessica_zorzina : RT @irene_9_9_9: TOMMASO CHE SALUTA NEED ZORZI É LA COSA PIU BELLA DI STASERA PERCHÉ IL MIO CUORE E TUO MA SUBITO DOPO DI NEEDZORZI.?? #tz… - Potito44507862 : @manu22233 @tommaso_zorzi Io siccome non capisco niente sui social.. Sto notanto di tavoli e tavolino che è success… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

In questa occasione l' amica diha cantato le sue ultime canzone mandando al settimo cielo le tante persone che sono accorse per vederla dal vivo. Ma non è finita qua perchè il portale ...La dichiarazione didurante il suo spazio all'interno del programma di Maurizio Costanzo su R101 , ha detto: "Ci tenevo a dire una cosa a Maurizio : grazie anche a quello ...Dopo le storie su Instagram con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi ha voluto immortalare un altro momento durante il suo soggiorno in Puglia: l'incontro con Orietta Berti. "Nella mia ...Tommaso Zorzi felice con Tommaso Stanzani risponde per le rime alle costanti offese omofobe che lo riguardano.