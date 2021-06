Sara, Infermiera: “ho preso a schiaffi la mia coordinatrice, è una vipera e non pensa ai Pazienti; mi sono licenziata”. (Di lunedì 28 giugno 2021) La lettera di Sara riapre la discussione sulle condizioni di lavoro nelle RSA private in Italia. Lei ha schiaffeggiato la coordinatrice infermieristica dopo una serie di angherie, poi si è licenziata. Gentile Direttore, non le voglio raccontare la mia storia umana e professionale, ma erudirla su quanto mi è accaduto qualche giorno fa. Mi chiamo Sara (nome di fantasia) e sono Infermiera da ormai 9 anni. Lavoro da 5 in una RSA privata in Toscana. Qualche giorno fa mi sono licenziata dopo aver preso a schiaffi la mia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) La lettera diriapre la discussione sulle condizioni di lavoro nelle RSA private in Italia. Lei ha schiaffeggiato lainfermieristica dopo una serie di angherie, poi si è. Gentile Direttore, non le voglio raccontare la mia storia umana e professionale, ma erudirla su quanto mi è accaduto qualche giorno fa. Mi chiamo(nome di fantasia) eda ormai 9 anni. Lavoro da 5 in una RSA privata in Toscana. Qualche giorno fa midopo averla mia ...

advgiornalista : RT @AssoCare: La lettera di Sara riapre la discussione sulle condizioni di lavoro nelle RSA private in Italia. Lei ha schiaffeggiato la coo… - AssoCare : La lettera di Sara riapre la discussione sulle condizioni di lavoro nelle RSA private in Italia. Lei ha schiaffeggi… - nicolettagiust1 : @sararigby7 @padremarcosj Ma Sarà, forza e coraggio: siamo tuti con te. Sei la nostra infermiera preferita. Hai aiu… - MeleoFernando : @Santy86089940 Vai avanti così, sii te stessa, stabilisci tu cosa fare e come morire, se covid sarà comunque si cur… - beatrixhogws : sarà stata olivia o l'infermiera -