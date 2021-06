Papa Francesco scrive al prete della comunità Lgbt: 'Dio è Padre di tutti' (Di lunedì 28 giugno 2021) Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui è Padre'. Lo ha scritto Papa Francesco in una breve lettera autografa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) Dio 'si avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, ae ad ognuno di loro. Il suo cuore è aperto ae a ciascuno. Lui è'. Lo ha scrittoin una breve lettera autografa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La malattia più grande della vita qual è? E' la mancanza di amore'. Lo ha detto all'Angelus Papa Francesco insiste… - vaticannews_it : #26giugno Intervista con il presidente del Parlamento Europeo @DavidSassoli in udienza dal #Papa: “l’#Ue a lavoro p… - DavidSassoli : In #Europa i diritti delle persone misura di tutte le cose. Al centro della mia conversazione con Papa Francesco i… - BellomoAlexis : Papa Francesco scrive al prete della comunità Lgbt: 'Dio è Padre di tutti' Dimenticando però di dire che 'DIO CREÒ… - michelerizzi3 : RT @elisaangelini62: @mircoDmirco Perché Don Mirco ieri all’Angelus Papa Francesco non ha tuonato? Me so sarei aspettata… meritiamo rispetto -