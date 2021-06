NEO: The World Ends with You, svelata la durata del gioco (Di lunedì 28 giugno 2021) Il gioco di ruolo uscito per Nintendo DS The World Ends with You avrà presto un sequel. NEO: The World Ends with You offrirà un'esperienza più grande e migliore in ogni modo possibile: ciò include ovviamente anche la lunghezza del gioco e la quantità di contenuti che avrà e sembra non deludere i fan che amano i giochi corposi. Attraverso un'intervista, il direttore del gioco Hiroyuki Ito ha assicurato che NEO: The World Ends with You avrà molta più carne al fuoco rispetto al primo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi ruolo uscito per Nintendo DS TheYou avrà presto un sequel. NEO: TheYou offrirà un'esperienza più grande e migliore in ogni modo possibile: ciò include ovviamente anche la lunghezza dele la quantità di contenuti che avrà e sembra non deludere i fan che amano i giochi corposi. Attraverso un'intervista, il direttore delHiroyuki Ito ha assicurato che NEO: TheYou avrà molta più carne al fuoco rispetto al primo ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #NEOTheWorldEndsWithYou, svelata la durata del gioco. - infoitscienza : NEO The World Ends with You: longevità svelata, il numero di ore raggiunge le tre cifre – Notizia – PS4Videogiochi… - KoigoesB : Cognitive Dissonance of the Anti Duterte Neo Nazid - sales_dias15 : RT @MeprisWb: 'Il Neo' The Artist (Michel Hazanavicius 2011) - MaryMix1999 : RT @Nextplayer_it: NEO: The World Ends With You è ora disponibile per PS4 e Nintendo Switch -