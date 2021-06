Mafia: difesa Mori 'generale vittima di killeraggio mediatico, ristabilire verità anche per Borsellino' (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - Il generale Mario Mori, ex capo del Ros, "in questi anni è stato vittima di killeraggio mediatico. Perché nel corso delle iniziative di killeraggio mediatico non vi hanno mai parlato dell'indagine 'Mafia e appalti' o delle audizioni al Csm? Perché la 'giurisdizione politico-mediatica tace? Perché le trasmissioni non vi parlano di queste cose? Perché la verità è quella che vi ho rappresentato e che viene ancora omessa spacciando per verità ciò che non lo è". Sono le parole dell'avvocato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - IlMario, ex capo del Ros, "in questi anni è statodi. Perché nel corso delle iniziative dinon vi hanno mai parlato dell'indagine 'e appalti' o delle audizioni al Csm? Perché la 'giurisdizione politico-mediatica tace? Perché le trasmissioni non vi parlano di queste cose? Perché laè quella che vi ho rappresentato e che viene ancora omessa spacciando perciò che non lo è". Sono le parole dell'avvocato ...

