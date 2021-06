M5s | la conferenza stampa di Giuseppe Conte in diretta

(Di lunedì 28 giugno 2021) LadiinNon è un posto come un altro quello scelto daper tornare a parlare pubblicamente. Alle 17 e 30 l'ex premier tiene unadal Tempio di Adriano, che negli ultimi anni è stato l'epicentro di molte delle svolte grilline. Cosa dirà? Se lo chiedono in tanti (perlomeno, tra chi segue la politica). Perché dopo la discesa di Grillo a Roma, quella con cui il comico-fondatore ha ristabilito la propria centralità all'interno del M5s, l'avvocato di Volturara Appula ...

Advertising

petergomezblog : Scontro dentro #M5s, “c’è stata una telefonata tra #Conte e #Grillo. Spiragli nella trattativa, ma restano le dista… - Corriere : M5S, oggi alle 17,30 la replica di Conte in conferenza stampa - Adnkronos : #M5S, dopo lo scontro con Beppe Grillo conferenza stampa di #Conte alle 17.30. - repubblica : ?? Diretta video. La conferenza stampa di Giuseppe Conte: 'Grillo mi chiese di diventare leader ma rifiutai investit… - Bela_Ebbasta : RT @SkyTG24: #M5s La conferenza stampa di Giuseppe Conte -

Ultime Notizie dalla rete : M5s conferenza

Giuseppe Conte, diretta videostampa/ Distanza con Grillo, lascia il? ROBERTO CALDEROLI: 'FEDERAZIONE GIUSTO PRIMO PASSO' "Parlare di partito unico ora è un po' come decidere una cosa ...E sarà proprio l'ex premier a chiarirli oggi instampa. Conte instampa, i nodi sul tavolo La telefonata tra Grillo e Conte sembrava aver aperto la porta ad un tentativo di ...Pensavate che Conte sarebbe crollato miseramente nello scontro con Beppe Grillo per la guida dei 5 Stelle? Vi sbagliate. Come Affaritaliani.it ha appreso da fonti di altissimo livello, all’interno del ...Le vicende intricate legate alla nascita del nuovo M5S targato Conte sembrano essere arrivate al dunque. Oggi, alle ore 17:30 circa, l’ex premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa in diretta ...