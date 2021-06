Libero: l’errore di Mancini è stato inserire Chiesa solo al 39? del secondo tempo (Di lunedì 28 giugno 2021) “l’errore di Roberto Mancini, se ce n’è uno, è stato inserire Federico Chiesa solo al 39’ del secondo tempo, a 6’ più recupero dal termine dei tempi regolamentari. Troppo tardi, soprattutto perché Berardi, colui che ha lasciato il posto al figlio di Enrico (i Chiesa sono la prima dinastia a segno nella storia degli Europei), dopo una prima frazione ostica era lentamente scivolato ai margini del gioco, quando invece sarebbe servito dentro, al centro, sia geograficamente che metaforicamente. Mostrando il suo atavico difetto, una certa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) “di Roberto, se ce n’è uno, èFedericoal 39’ del, a 6’ più recupero dal termine dei tempi regolamentari. Troppo tardi, soprattutto perché Berardi, colui che ha lasciato il posto al figlio di Enrico (isono la prima dinastia a segno nella storia degli Europei), dopo una prima frazione ostica era lentamente scivolato ai margini del gioco, quando invece sarebbe servito dentro, al centro, sia geograficamente che metaforicamente. Mostrando il suo atavico difetto, una certa ...

