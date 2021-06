Isola: Fariba ha problemi fisici e si “scatena” contro gli autori (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Fariba, una volta terminata l’Isola dei famosi, e per quale motivo si è scagliata contro gli autori. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@Faribatehraniofficial) Lei ha terminato da poco la sua esperienza nel reality che andava in diretta dall’Honduras, ovvero L’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Fariba, la mamma di Giulia Salemi, che nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa di particolare sulla produzione, vediamo meglio ... Leggi su formatonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, una volta terminata l’dei famosi, e per quale motivo si è scagliatagli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daTehrani (@tehraniofficial) Lei ha terminato da poco la sua esperienza nel reality che andava in diretta dall’Honduras, ovvero L’dei famosi. Stiamo parlando di, la mamma di Giulia Salemi, che nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa di particolare sulla produzione, vediamo meglio ...

