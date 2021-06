Il gobbo di Notre Dame, Michael Jackson: la Disney rifiutò la colonna sonora del Re del Pop (Di lunedì 28 giugno 2021) Michael Jackson voleva registrare la colonna sonora de Il gobbo di Notre Dame ma la Disney rifiutò la sua proposta di collaborazione. La Disney rifiutò la proposta di Michael Jackson di produrre e registrare la colonna sonora per il film d'animazione più famoso del 1996: Il gobbo di Notre Dame. Il Re del Pop voleva registrare delle canzoni per la pellicola ma perse l'occasione a causa delle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021)voleva registrare lade Ildima lala sua proposta di collaborazione. Lala proposta didi produrre e registrare laper il film d'animazione più famoso del 1996: Ildi. Il Re del Pop voleva registrare delle canzoni per la pellicola ma perse l'occasione a causa delle ...

Onilocin59 : @LaVainar ......non hai visto me'il gobbo di Notre-Dame' - cicisbrinzi84 : @robinaroby1 @danyanais Ah non lo so. Qui ora un incubo Jurassic World, in più è tornato in voga Il Gobbo di Notre Dame. - LaBudenovka : #cinechiellini Il gobbo ignorante di Notre Dame - Giusepp79364533 : @SpudFNVPN Acerbi in Nazionale è una bestemmia....il Gobbo di Notre dame. Per nn parlare di Verratti.....tocchi e r… - EttorePupulin : Belotti gobbo di Notre Dame ma oggi devastante -