Germania, altro attacco con il coltello: due feriti. E’ caccia all’uomo a Erfurt (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – altro attacco con il coltello in Germania. Stamani due persone sono state aggredite e ferite a Erfurt, in Turingia. Come riferito dai media tedeschi, stando alle prime informazioni pervenute i due feriti hanno 45 e 69 anni. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale. “Non siamo in grado di fornire alcuna informazione sulla gravità delle ferite”, fa sapere la portavoce della polizia locale, Julia Neumann. attacco con il coltello in Germania, caccia all’uomo Quel che è certo è che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu –con ilin. Stamani due persone sono state aggredite e ferite a, in Turingia. Come riferito dai media tedeschi, stando alle prime informazioni pervenute i duehanno 45 e 69 anni. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale. “Non siamo in grado di fornire alcuna informazione sulla gravità delle ferite”, fa sapere la portavoce della polizia locale, Julia Neumann.con ilinQuel che è certo è che ...

