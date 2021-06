GdS: Kaio Jorge al Napoli? L’Agente in Italia. Le cifre… (Di lunedì 28 giugno 2021) Kaio Jorge: Napoli pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni Napoli vigile sul mercato e non solo per eventuali acquisti di difensori o centrocampisti. Il club azzurro vuole Kaio Jorge. Il manager del calciatore è in Italia per chiudere, scrive La Gazzetta dello Sport: “In giornata, dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore. Attraverso alcuni emissari, Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 28 giugno 2021)pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque annivigile sul mercato e non solo per eventuali acquisti di difensori o centrocampisti. Il club azzurro vuole. Il manager del calciatore è inper chiudere, scrive La Gazzetta dello Sport: “In giornata, dovrebbe sbarcare inuno dei manager del giocatore. Attraverso alcuni emissari, Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne ...

