Focolaio Covid a Maiorca: 3000 in quarantena. Il dj: la colpa non è dei locali ma dei “botellones” (Di lunedì 28 giugno 2021) Maxi Focolaio Covid a Maiorca, una delle Isole Baleari più amate dai turisti di tutto il mondo. Qui 850 giovani hanno contratto il Covid negli ultimi giorni e altri tremila sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. Ne ha scritto il quotidiano spagnolo El Pais, secondo il quale feste in camere d’albergo e in locali pubblici, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell’arena di Palma sono alla base del Focolaio. Il governo regionale sta indagando su nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Maxi, una delle Isole Baleari più amate dai turisti di tutto il mondo. Qui 850 giovani hanno contratto ilnegli ultimi giorni e altri tremila sono stati messi inpreventiva una volta rientrati a Madrid. Ne ha scritto il quotidiano spagnolo El Pais, secondo il quale feste in camere d’albergo e inpubblici, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell’arena di Palma sono alla base del. Il governo regionale sta indagando su nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Focolaio Covid a Maiorca: 3000 in quarantena. Il dj: la colpa non è dei locali ma dei “botellones” - SecolodItalia1 : Focolaio Covid a Maiorca: 3000 in quarantena. Il dj: la colpa non è dei locali ma dei “botellones”… -