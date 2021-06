“Da Amici al bancone di Striscia la Notizia” Fuori Shaila e Mikaela | soffiata boom sulle nuove Veline

(Di lunedì 28 giugno 2021) Addio a. Le due ballerine hanno salutato i telespettatori diLa. Ora impazza il gossip su chi sarà a danzare nello storico tiggì satirico di Antonio Ricci. D’altronde il programma è uno dei pezzi forti di Mediaset, considerato anzi la ‘gallina dalle uova d’oro’ per gli ascolti sempre altissimi che garantisce. Cambiano i conduttori, anche se il duo storico è quello formato da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti seguito da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, cambiano le ballerine, cambiano gli inviati. Ma il successo quello non cambia. Con punte sopra il 20% la creatura di Antonio Ricci è ...

... con il record di coppia più longeva su celebre. Questo vuol dire che da settembre due ...Shaila e Mikaela saranno due ballerine che abbiamo visto in passato come allieve della scuola di: ...... salvo sorprese dell'ultimo minuto, vedremo suldi Antonio Ricci ? al posto di Shaila Gatta ... Talisa ha 19 anni, è bionda ed ha partecipato alla 19esima edizione di(ed ora pare si sia ...Striscia la Notizia avrebbe scelto le due veline della prossima edizione e si tratterebbe di due ex volti di Amici.Shaila e Mikaela non saranno le Veline di Striscia La Notizia 2021-2022: al loro posto, con ogni probabilità, saranno ingaggiate due ballerine che vengono dalla scuola di «Amici».