Croazia - Spagna Live 1 - 2 | Azpilicueta firma il sorpasso iberico con un colpo di testa

(Di lunedì 28 giugno 2021) 56' -che completa la rimonta grazie aldidi. Nasce tutto da una percussione di Pedri, il vero uomo in più: il 18enne serve sulla fascia Ferran Torres, il cui cross ...

Clamorosa papera di Unai Simon! Croazia avanti 1-0 contro la Spagna - LIVE Croazia-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: errore di Unai Simon, rimedia Sarabia dopo i primi 45' - Clamoroso errore di Simon e gol di Sarabia: 1-1 al 45' tra Croazia e Spagna

SEGUI LA DIRETTA La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si aprirà alle 18.00 con il big match tra Croazia e Spagna, rispettivamente nel girone D e nel girone E e solo all'ultima giornata: i croati con il 3 a 1 rifilato alla Scozia, gli iberici con il roboante 5 a 0 inflitto alla Slovacchia. L'1 - 0 della Croazia nasce da una clamorosa papera di Unai Simon: al 20' Pedri alleggerisce all'indietro, ma il portiere spagnolo buca lo stop e vede la palla che rotola in fondo alla propria porta. Il penultimo ottavo, della parte sinistra del Tabellone di Euro 2020 (dove c'è l'Italia), vedrà scontrarsi alle 18 Croazia e Spagna. Dopo gironi non particolarmente esaltanti, gli amanti del grande calcio sperano in una partita spettacolare.