Conte sfida Grillo e chiama all’appello gli iscritti | votare su mio statuto

(Di martedì 29 giugno 2021) Sia il Movimento 5 stelle a decidere chi, tra Giuseppee Beppe, abbia ragione. Tradotto in poche e un po' grossolane parole è questo il messaggio che l'ex presidente del Consiglio ha lanciato nella sua (attesissima) conferenza stampa al Tempio di Adriano. Dunque, dopo il confronto-scontro a distanza con il fondatore e garante sul nuovoe la nuova governance pentastellata, l'avvocato del popolo si appella, per l'appunto, al popolo del Movimento.Al M5s, ha detto, "serve una leadership solida" e non "una diarchia", né tantomeno è disposto a fare il "prestanome". "Con- ha spiegato - sono emerse ...

non ha scelto la strada della mediazione. Nel confronto che lo oppone pubblicamente a Beppe Grillo sui poteri effettivi del futuro capo politico del Movimento Cinque Stelle ieri - in una conferenza ...Unada pari a pari a Beppe Grillo, al quale sottoporrà oggi stesso i documenti con le "imprescindibili condizioni" del suo impegno. La fiducia del fondatore non gli basta.vuole "il vero, ...