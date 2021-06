Ciclismo, Cassani: “Nibali a Tokyo 2020 non per cognome che porta” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perché può essere all’altezza della situazione”. Così Davide Cassani dissipa qualsiasi polemica per la chiamata di Vincenzo Nibali tra i cinque ciclisti che parteciperanno alle gare su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevo portarlo per il cognome che ha, ma solo perché va forte ed è tra i migliori cinque. Si è preparato come sempre, è il corridore che ha più esperienza rispetto a tutti gli altri italiani. Se non sarà ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “verrà anon per ilche, ma perché può essere all’altezza della situazione”. Così Davidedissipa qualsiasi polemica per la chiamata di Vincenzotra i cinque ciclisti che parteciperanno alle gare su strada alle Olimpiadi di. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevorlo per ilche ha, ma solo perché va forte ed è tra i migliori cinque. Si è preparato come sempre, è il corridore che ha più esperienza rispetto a tutti gli altri italiani. Se non sarà ...

Advertising

RaiSport : ????? #Nibali tra i 5 convocati per #Tokyo 2020 Il ct azzurro #Cassani ha diramato la lista: insieme a lui #Bettiol,… - sportface2016 : #Ciclismo, #Cassani: “#Nibali a #Tokyo2020 non per il cognome che porta” - STnews365 : Tokyo 2020: Cassani spiega la scelta di Nibali Il ct della Nazionale di ciclismo: 'E’ l’uomo con più esperienza in… - Bertolca10 : In vista delle prossime Olimpiadi arrivano la convocazioni per il ciclismo da parte del CT Davide Cassani: #Nibali,… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Ciclismo, #Tokyo2020: #Cassani svela gli azzurri scelti per la prova in linea, presente #Nibali -