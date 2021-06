Trentino Alto Adige, salta l’usuale staffetta tra Kompatscher e Fugatti. Per colpa di una maglietta contestata da un consigliere leghista (Di domenica 27 giugno 2021) TRENTO – Galeotta fu la maglietta. O meglio, la frase che riguardava una maglietta indossata da una consigliera regionale del Trentino Alto Adige. Non è un fuori onda satirico quello che ha avuto come scenario l’aula dell’amministrazione pubblica, ma il resoconto di una seduta che si è conclusa con l’abbandono da parte delle minoranze per una frase pronunciata da un consigliere della Lega per Salvini Premier sull’abbigliamento della collega di minoranza. Risultato: è finita a torte in faccia e non è stata votata la consueta “staffetta” di metà legislatura, con passaggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) TRENTO – Galeotta fu la. O meglio, la frase che riguardava unaindossata da una consigliera regionale del. Non è un fuori onda satirico quello che ha avuto come scenario l’aula dell’amministrazione pubblica, ma il resoconto di una seduta che si è conclusa con l’abbandono da parte delle minoranze per una frase pronunciata da undella Lega per Salvini Premier sull’abbigliamento della collega di minoranza. Risultato: è finita a torte in faccia e non è stata votata la consueta “” di metà legislatura, con passaggio ...

