Rissa con bottiglie contro cc in zona Movida di Milano (Di domenica 27 giugno 2021) I militari del Nucleo Radiomobile, di Milano sono intervenuti stamani all'esterno del Mc Donald's (che era chiuso) di Corso di Piazza XXIV Maggio a Milano, in quanto era stata segnalata una Rissa. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) I militari del Nucleo Radiomobile, disono intervenuti stamani all'esterno del Mc Donald's (che era chiuso) di Corso di Piazza XXIV Maggio a, in quanto era stata segnalata una. I ...

Advertising

fattoquotidiano : PAMELA PRATI “Basta parlarmi di Mark Caltagirone: pensai pure al suicidio” [L'INTERVISTA - di Alessandro Ferrucci] - bemygee : Sembro una che è appena uscita da una rissa con otto persone ma tutto normale - AnsaLombardia : Rissa con bottiglie contro cc in zona Movida di Milano. Una arrestato, una denuncia e 12 sanzionati | #ANSA - francy_1518 : RT @jessicagalassi: Non @Fedez che accarezza un cavallo come se si trovasse di fronte un varano di Komodo, mentre Leo è pronto a “far brut… - rep_milano : Rissa con bottiglie contro carabinieri in zona Movida di Milano: un arrestato, una denuncia e 12 sanzionati… -