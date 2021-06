Messa in Tv oggi domenica 27 giugno 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 27 giugno 2021) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 27 giugno 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Basilica Santa Margherita V.M in Montefiascone (VT). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) Dove guardare lain Tv? Per tutti i fedeli che desiderano seguire lain televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per27. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santadalla Basilica Santa Margherita V.M in Montefiascone (VT). Alle 12, invece, ci sarà la recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire laonline tramiteplayer ricordiamo la possibilità di ...

Advertising

CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica 27 giugno 2021: orari, canale e diretta streaming (Video) - rimbvaud : stanotte non ho dormito neanche un minuto. alle cinque mi sono alzata, ho fatto il caffè e mi sono messa sul balcon… - bxhs93 : @moreniall93 se parte così ci organizziamo per uscire prima.” poi mi sono dimenticata di chiedertelo perché mi sono… - SharonStyless : Oggi quando ho incontrato benji e bella mi sono messa letteralmente a tremare come una foglia. Li seguo da anni ma… - heyy_bitchess : oggi a fine turno stavo mangiando e mi sono messa a guardare le storie di tombino, ad un certa punto arriva la came… -