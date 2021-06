Ferrari, Sainz: “Una bella gara e un buon risultato per tutto il team” (Di domenica 27 giugno 2021) Sainz è stato autore di una gara solida che lo ha visto massimizzare il vantaggio di avere scelta libera di gomme Leggi su itasportpress (Di domenica 27 giugno 2021)è stato autore di unasolida che lo ha visto massimizzare il vantaggio di avere scelta libera di gomme

Gazzetta_it : Sainz: 'Buon passo Ferrari, serve sprint in qualifica'. Leclerc: 'Sensazione amara' #F1 - SkySportF1 : Ferrari, Sainz 6° nel GP di Stiria: 'Dobbiamo mettere pressione alla McLaren' #SkyMotori #F1 #Formula1 - BalzanoBeatrice : RT @codiii__: CHARLES LECLERC E CARLOS SAINZ JR AVETE FATTO UNA GARA PAZZESCA E IN FERRARI HANNO ANALIZZATO E CAPITOOO - magixludo : RT @codiii__: CHARLES LECLERC E CARLOS SAINZ JR AVETE FATTO UNA GARA PAZZESCA E IN FERRARI HANNO ANALIZZATO E CAPITOOO - comi_luciano : @TherealAAS_ @_thescientist17 Per la Ferrari mi spiace solo per sainz -