Era Becky in Pappa e Ciccia | sono trascorsi circa 30 anni | sapete com’è oggi? 

Leggi su sologossip

(Di domenica 27 giugno 2021) Erain, la ricordate?30dalla prima messa in onda della serie tv: guardatediventata oggi l’attrice! La sit com statunitense andata in onda per ben dieci stagioni dall’88 fino alla fine degli’90 è stata una delle più divertenti. Ha vinto numerosi Emmy Awards L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.