Deschamps sull’Italia | “E’ la squadra che mi ha colpito più di tutte”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 giugno 2021) In conferenza stampa, il ct della Francia Didierha ammesso di essere statodagli Azzurri di Roberto Mancini: “L’Italia è lache mi hadi più fin qui. Per noi non è stato facile,le partite sono complicate. Nella prima fase siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. In una sfida a eliminazione sai che è l’ultima chance per raggiungere qualcosa”. Foto: Twitter Francia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.