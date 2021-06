Deriso perché gay, 18enne suicida a Torino. Aperta un'inchiesta (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Deriso e insultato perché gay. Diceva di avere paura di qualcuno. E si è tolto la vita a 18 anni. Intorno alle 14,30 di domenica scorsa, scrive La Stampa, si è gettato sotto un treno tra la stazione di Torino Lingotto e Moncalieri. Ha pranzato con il papà e il fratello, poi è uscito di casa. "Mi aveva confessato - racconta il fratello di Orlando Merenda - di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua omosessualità". E un'amica: "Si era chiuso in se stesso". Altri amici dicono: "Lo prendevano in giro perché era omosessuale". ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI -e insultatogay. Diceva di avere paura di qualcuno. E si è tolto la vita a 18 anni. Intorno alle 14,30 di domenica scorsa, scrive La Stampa, si è gettato sotto un treno tra la stazione diLingotto e Moncalieri. Ha pranzato con il papà e il fratello, poi è uscito di casa. "Mi aveva confessato - racconta il fratello di Orlando Merenda - di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua omosessualità". E un'amica: "Si era chiuso in se stesso". Altri amici dicono: "Lo prendevano in giroera omosessuale". ...

