Corornavirus | 29 nuovi positivi e nessun decesso in Abruzzo | un solo paziente ricoverato in terapia intensiva

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corornavirus nuovi

Il Sole 24 ORE

Sono 29 (di età compresa tra 5 mesi e 77 anni) ipositivi oggi, 27 giugno, in Abruzzo. Icontagi riguardano 2 persone residenti a L'Aquila, 1 a Chieti, 1 a Pescara e 25 a Teramo. In totale sono stati eseguiti 1927 tamponi molecolari e 2743 test antigenici. Nessun deceduto nelle ...VECCHIANO - Nella giornata di ieri la Ausl Toscana nord ovest ha informato di ben 7casi di positività alemersi sul territorio vecchianese nelle ultime 24 ore, su 129 casi in provincia di Pisa e 1.222 in Toscana. Questa mattina il sindaco Massimiliano Angori ha ...Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 4.520 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,5% . È quanto emerge dal bollettino del ...15 nuovi casi di coronavirus in Sardegna e nessun ulteriore decesso. Sono gli aggiornamenti per la Sardegna contenuti nell’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione. In totale, da in ...